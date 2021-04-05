Yurt dışında yaşayan Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı bakın şimdi ne iş yapıyor

50 yaşındaki Kerem Kupacı, Mahallenin Muhtarları, Baba Evi, Dikkat Bebek Var, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Hayal ve Gerçek, Ah Kalbim, Elde Var Hayat, Görüş Günü Kadınları ve Kalk Gidelim gibi dizilerde rol aldı.