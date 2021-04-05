Yurt dışında yaşayan Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı bakın şimdi ne iş yapıyor
Yıllar önce yayımlanan Hayat Bilgisi dizisinde 'Pikaçu Kerem' rolüne hayat veren Kerem Kupacı, artık yurt dışında yaşıyor. Oyunculuğu ise eğitim üzerinden çevrimiçi platforma taşıdı.
Perran Kutman'ın unutulmayan karakter Afet Güçlü'ye hayat verdiği dizi Hayat Bilgisi'nde 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, Londra'da yaşamaya başladı. Türkiye'ye sıklıkla gelip gitse de artık bir ayağı Londra'da bulunan Kupacı, uzun bir sürenin ardından yeniden gündem oldu.
Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi var.
İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.
50 yaşındaki Kerem Kupacı, Mahallenin Muhtarları, Baba Evi, Dikkat Bebek Var, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Hayal ve Gerçek, Ah Kalbim, Elde Var Hayat, Görüş Günü Kadınları ve Kalk Gidelim gibi dizilerde rol aldı.