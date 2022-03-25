Yurt dışına kaçırılacaktı! Edirne'de TIR'ın motorunda ele geçirildi: Bizans dönemine ait

Edinilen bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen devriye sırasında yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelendi.