Yurt dışı yasağı kaldırılan şarkıcı Gülşen öyle bir karar aldı ki! Olay çıkacak...

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri sırasında imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözlerin ardından tutuklanmış ve 4 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edilmişti. Ancak yurt dışı yasağı devam eden Gülşen'in bu yasağı, 250 bin TL güvence ile kaldırılmıştı. Alınan bu kararın ardından Gülşen'in, çok tartışılacak bir karar aldığı iddia edildi.