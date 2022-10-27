Yurt dışı yasağı kaldırılan şarkıcı Gülşen öyle bir karar aldı ki! Olay çıkacak...
İmam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözler sebebiyle gözaltında tutulan, sonrasında tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen Gülşen ile ilgili olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri sırasında imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözlerin ardından tutuklanmış ve 4 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edilmişti. Ancak yurt dışı yasağı devam eden Gülşen'in bu yasağı, 250 bin TL güvence ile kaldırılmıştı. Alınan bu kararın ardından Gülşen'in, çok tartışılacak bir karar aldığı iddia edildi.
Gülşen'in eşi ve çocuğu ile birlikte ülkeyi terk edeceği iddia edildi.
Londra'ya gidiyor
Yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL ‘güvence’yle kaldırılan Gülşen hemen harekete geçti.
Ünlü şarkıcı Gülşen'in Londra'ya yerleşeceği öğrenildi.