Yurt dışı aramaları vatandaşı çileden çıkardı! Uzmanlar uyardı: "Dolandırılabilirsiniz"
Son dönemde birçok kişinin telefonuna mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramaları büyük şikayet topluyor. Uzmanlar ise yabancı numaralara karşı vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, yabancı kişilerden WhatsApp üzerinden gelen yurt dışı aramalara ve mesajlara dikkat edilmesi konusunda uyararak linklere tıklanmaması gerektiğini söylüyor.
Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden Senegal, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden arama ve mesaj alıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık maksatlı olduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmasında uyarılarda bulunuyor.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması konusunda İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Eraslan, yabancı kişilerden gelen linklere tıklanmaması konusunda vatandaşları uyardı.
“Gönderilen linke tıkladığında telefonunuzun bütün ayarları, sistemleri başkalarının eline geçiyor”
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte imkanların arttığını ve dolandırıcılık durumlarının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
“Biz buna SODİMER olarak ‘Kriminal Ar-Ge’ diyoruz. Dijital dünyanın türlü imkanlarını kullanarak insanları dolandıran dijital dolandırıcılar var. WhatsApp üzerinden farklı ülkelerden Senegal’den, Bangladeş’ten, Hindistan’dan hiç bilmediğimiz yerlerden bizi arayan numaralar var."
"Bunlar çok net bir şekilde size iş teklif ediyor. WhatsApp üzerinden diyorlar ki ‘kısa sürede, çok uğraş vermeden binlerce dolar kazanmak ister misiniz?’ Aslında bu bildiğimiz ‘Nijeryalı Prens’ taktiğinin WhatsApp hali. Ünlü firmaların adı kullanılıyor. Böylelikle gönderilen linke tıkladığında da ‘fishing’ adı verdiğimiz oltalamaya tutulmuş oluyorsunuz. Böylelikle telefonunuzun bütün ayarları, sistemleri, gelen doğrulama onayları başkalarının eline geçiyor.”