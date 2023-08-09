Yurt dışı aramaları vatandaşı çileden çıkardı! Uzmanlar uyardı: "Dolandırılabilirsiniz"

"Bunlar çok net bir şekilde size iş teklif ediyor. WhatsApp üzerinden diyorlar ki ‘kısa sürede, çok uğraş vermeden binlerce dolar kazanmak ister misiniz?’ Aslında bu bildiğimiz ‘Nijeryalı Prens’ taktiğinin WhatsApp hali. Ünlü firmaların adı kullanılıyor. Böylelikle gönderilen linke tıkladığında da ‘fishing’ adı verdiğimiz oltalamaya tutulmuş oluyorsunuz. Böylelikle telefonunuzun bütün ayarları, sistemleri, gelen doğrulama onayları başkalarının eline geçiyor.”