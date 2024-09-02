Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.