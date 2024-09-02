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Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

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Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Çorum'da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

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Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

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Yürekleri ağza getiren not! Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.

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