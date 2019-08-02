Yürekleri ağza getirdi! 1 saat asılı kaldı beklediği haber gelince ikna oldu

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.