VAN'ın Muradiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde kaybolan Şeyma Nur Güzel (3), havadan insansız hava aracı (İHA) ve drone ile karadan ise jandarma, UMKE, AFAD ekiplerince yapılan 5 saatlik arama çalışmaları sonucu bulundu. İz köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucu bulunan minik Şeyma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.