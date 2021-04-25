Yürekler ağızlara geldi! Van'da kaybolan minik Şeyma 6 saat sonra taşların arasında bulundu
VAN'ın Muradiye ilçesinde kaybolan kız çocuğu Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede taşların arasına oturur vaziyette bulundu.
VAN'ın Muradiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde kaybolan Şeyma Nur Güzel (3), havadan insansız hava aracı (İHA) ve drone ile karadan ise jandarma, UMKE, AFAD ekiplerince yapılan 5 saatlik arama çalışmaları sonucu bulundu. İz köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucu bulunan minik Şeyma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi Mikail mezrasına giden Güzel ailesinin Şeyma Nur Güzel (3) isimli kız çocukları, oyun oynadığı esnada saat 17.00 sıralarında kaybolduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığından, Jandarma İç Güvenlik Timi, Güvenlik Korucusu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından Komando Timi, UMKE, AFAD, Edremit belediyesi arama kurtarma ( EDAK), İz Takip Köpeği timi ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı.
Havadan İHA ve Drone, karadan iz takip köpeği, görevlendirilen personellerin çalışması sonucu kayıp çocuk aynı gün saat 22.50 sıralarında Mikail mezrasına 3 kilometre uzağında ekipler tarafından bulundu.
Küçük Şeyma ve ailesinin buluşma anında sevinç gözyaşları döküldü. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen küçük Şeyma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.