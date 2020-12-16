Yürek yakan görüntüler! Covid-19 hastalarının 'refakatçileri' sağlık çalışanları
Koronavirüs hastalarına ücret karşılığında bakmak için son dönemde sosyal medyada refakatçi borsası oluştuğu belirtilirken, pandeminin başından bu yana Covid-19 hastalarının en büyük destekçisi sağlık çalışanları oldu.
Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, hem yoğun bakımda hem de servislerde Covid-19 hastalarının tedavileriyle ilgilenirken, onların ihtiyaçlarının karşılanmasında da yardımcı oluyor. Sağlık çalışanları kimi zaman hastaların ellerini tutup onlara moral verirken, kimi zaman en zor sorularını cevaplayarak dirençli kalmalarını sağlıyor. Özellikle yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca hastaların bakımlarını yapan görevliler, psikolojik olarak da onlara destek oluyor.
Covid-19 yoğun bakım hemşiresi Hayriye Yüksel, hastaların her zaman manevi yönden yanında olduklarını belirterek, "Hasta odalarına girdiğimizde her zaman hastaların ellerini tutup onlara duygusal anlamda destek olmaya çalışıyoruz.
Onun dışında telefonu olan hastalarımızın doktor izni ile beraber yakınlarıyla görüştürmeye çalışıyoruz. Birebir kimleri aramak istiyorlar ailelerinden olsun çevrelerinden olsun konuşturarak onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
Hemşire Ata Evren Tike ise "Genelde Covid-19 aile popülasyonunda görülen bir hastalık olduğu için daha çok ailesini merak eden hastalarımız oluyor. 'Eşimden haber var mı?', 'Annemden haber var mı?' gibi sorularla karşılaşıyoruz.