Yürek yakan görüntüler! Covid-19 hastalarının 'refakatçileri' sağlık çalışanları

Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, hem yoğun bakımda hem de servislerde Covid-19 hastalarının tedavileriyle ilgilenirken, onların ihtiyaçlarının karşılanmasında da yardımcı oluyor. Sağlık çalışanları kimi zaman hastaların ellerini tutup onlara moral verirken, kimi zaman en zor sorularını cevaplayarak dirençli kalmalarını sağlıyor. Özellikle yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca hastaların bakımlarını yapan görevliler, psikolojik olarak da onlara destek oluyor.