Yürek sızlatan olay! Lübnan'da karlar içinde donarak ölen 2'si çocuk 4 Suriyelinin cesedi bulundu

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki dağlık bölgede 3 gün önce kaybolan 4 Suriyelinin donarak öldüğü belirtildi.

Suriye sınırına yakın Baalbek Hurmul bölgesi Valisi Beşir Hıdır, yaptığı yazılı açıklamada, 3 gün önce kaybolan 2 kadın ile 2 çocuğun cesetlerinin, ordu ile emniyet güçlerine bağlı ekiplerin yoğun aramaları sonucunda, Aynata ve Uyun Erğaş beldeleri arasındaki bir mevkide bulunduğunu ifade etti.