Yurdun kuzeyinde soğuk doğusunda kar! Meteoroloji'den uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.