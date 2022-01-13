Yunus Günçe'den Buse Varol için 'Öpüşse evlenmezdim' diyen Alişan'a: Benimle de evlenebilirmiş!

Alişan'ın 'evlilik' itirafı günlerdir magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasındaki yerini koruyor. 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve çocukları Eliz ile Burak'ın annesi Buse Varol için "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" şeklinde cevap veren Alişan tepki çekti. Evlilik itirafıyla gündem olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Alişan'ı oyuncu Yunus Günçe ti'ye aldı.