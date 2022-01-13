Yunus Günçe'den Buse Varol için 'Öpüşse evlenmezdim' diyen Alişan'a: Benimle de evlenebilirmiş!
Oyuncu Yunus Günçe, Alişan'ın eşi Buse Varol için "Dizilerde öpüşse evlenmezdim" çıkışına espri ile karışık bir yanıt vererek, kendisinin de dizilerde öpüşmediğini belirtti ve 'Alişan benimle de evlenebilirmiş' dedi.
Oyuncu Yunus Günçe, Alişan'ın "Buse dizilerde öpüşen biri olsaydı evlenmezdik" açıklamasına sosyal medya hesabından verdiği yanıtla dikkat çekti. Buse Varol ile dizilerde öpüşmediği için evlendiğini açıklayan Alişan'a tepkiler gelmeye devam ederken Yunus Günçe, konu ile ilgili yaptığı yorum ile Alişan ve Buse Varol'la adeta dalga geçti.
Alişan'ın 'evlilik' itirafı günlerdir magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasındaki yerini koruyor. 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve çocukları Eliz ile Burak'ın annesi Buse Varol için "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" şeklinde cevap veren Alişan tepki çekti. Evlilik itirafıyla gündem olan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan 45 yaşındaki Alişan'ı oyuncu Yunus Günçe ti'ye aldı.
Yunus Günçe fena ti'ye aldı!
2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Survivor'da birlikte mücadele ettiği Işık Selin Kuyumcu ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Yunus Günçe, Alişan'ın gündem olan ve tepki toplayan sözleriyle ilgili şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
"Ben de bugüne kadar hiçbir dizide öpüşmedim. Alişan benimle de evlenebilirmiş!"
Sinema ve dizi oyunucusu, sunucu Yunus Günçe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı Alişan'ın açıklamalarını ti'ye aldı. Günçe paylaşımında "Ben de bugüne kadar hiçbir dizide öpüşmedim. Alişan benimle de evlenebilirmiş!" ifadelerini kullanarak dalga geçti.