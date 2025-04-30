Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti
Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızlarından Yunus Akgün, Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United'ın transfer listesine girdi; iki kulübün oyuncunun 11 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray ise Akgün’le yeni sözleşme yaparak bu bedeli kaldırmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etmiş ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.
Türkiye Kupası'nda da finale kalan ve sezonu çifte kupayla bitirme hedefi olan sarı - kırmızılılarda bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri, ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Yunus Akgün olmuştu.
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda...
Inside Futbol'un haberine göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.