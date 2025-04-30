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Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

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Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızlarından Yunus Akgün, Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United'ın transfer listesine girdi; iki kulübün oyuncunun 11 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray ise Akgün’le yeni sözleşme yaparak bu bedeli kaldırmak istiyor.

Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup etmiş ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.

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Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

Türkiye Kupası'nda da finale kalan ve sezonu çifte kupayla bitirme hedefi olan sarı - kırmızılılarda bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri, ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Yunus Akgün olmuştu.

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Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda...

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Yunus Akgün'e Premier Lig kancası: Galatasaray alarma geçti

Inside Futbol'un haberine göre Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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