Yunanlı Orhan Gencebay şaşırtan benzerliği görenler hayret etti!

Müzik dünyasının efsane isimleri arasında gösterilen Orhan Gencebay yaptığı besteler ve şarkılarla uzun yıllar en çok dinlenen sanatçılar arasındaki yerini korudu. Kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Gencebay, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.