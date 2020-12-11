Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
EGE'de, Yunan sahil güvenlik gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği ve Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisinin açık denizde ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlere, Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracıyla (İHA) çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Rodos Adası'nın kuzeyine gemiyle getirdikleri düzensiz göçmenleri iki şişme bota aktarmaları, göçmenlerin bulunduğu botları tehlikeli biçimde Türk kara sularına kadar getirmeleri yer alıyor.
Kayıtların devamında Yunan unsurlarının, göçmenleri Türk kara sularına dönmeye zorlayarak açık denizde ölüme terk ettikleri, göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği görülüyor.
Gemiye alınan düzensiz göçmenler, daha sonra kıyıya çıkarılıyor.