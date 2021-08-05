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Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

YUNANİSTAN'ın Eğriboz Adası’nda ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

Yunanistan’daki Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele 3 gündür sürüyor. 

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

Onlarca köyün ve Saint David manastırının risk altında olduğu bölgede en az 150 ev yandı.

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

Çevredeki bir çok köyün teknelerle tahliye edildiği adada onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası alev alev yanıyor! En az 150 ev yandı

Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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