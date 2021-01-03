Yunanistan'ın Ege'de ağır tahriki yılbaşında da sürdü! Üniformalı ve silahlı şov

Yılbaşını fırsat bilen Yunanistan, Ege'de gerilimi tırmandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı ayrı ayrı Türkiye'nin burnunun dibindeki adalara çıkıp fotoğraf paylaştı. Yunan Milletvekilleri, Lozan'ı tartışmaya açıp Türkiye'ye salladı.