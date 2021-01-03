Yunanistan'ın Ege'de ağır tahriki yılbaşında da sürdü! Üniformalı ve silahlı şov
YUNANİSTAN, Ege adalarındaki tahrikini, yılbaşında da sürdürdü. Yunan Genelkurmay Başkanı üniformasıyla Meis'e çıktı. Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Bulamaç adasından fotoğraf paylaştı.
Yılbaşını fırsat bilen Yunanistan, Ege'de gerilimi tırmandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı ayrı ayrı Türkiye'nin burnunun dibindeki adalara çıkıp fotoğraf paylaştı. Yunan Milletvekilleri, Lozan'ı tartışmaya açıp Türkiye'ye salladı.
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros yılın son gününde Akdeniz'deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.
Kalalimnos Adası'ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle ile birlikte Kardak Kayalıkları'nı ve Türkiye'yi arkasına alarak fotoğraf çektirdi.
Konstantinos Floros, askeri bota binerek Turgutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretti.