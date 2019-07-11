Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 6 turistin hayatını kaybetti. Olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 1

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyini vuran ve özellikle turizm bölgesi Halkidiki'de etkili olan fırtına, can ve mal kayıplarına neden oldu. 

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Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 2

Selanik yakınları çevresinde yaşanan fırtınada ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya'dan gelen turistler olduğu belirtildi. 

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Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 3

Öte yandan, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

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Yunanistan'ı fırıtına vurdu 6 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 4

Yeni Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, "Bölgede sel değil ağaçları deviren şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. İnsanların ölümüne bu neden oldu." dedi.

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