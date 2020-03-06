Yunanistan'dan sığınmacılara tepki çeken müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba ile yoğun şekilde müdahale etti.