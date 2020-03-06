Yunanistan'dan sığınmacılara tepki çeken müdahale
Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyor. Yunan polisi aralarında çocuklarında bulunduğu sığınmacılara gazla müdahale etti.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba ile yoğun şekilde müdahale etti.
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Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.
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Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.
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Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.
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