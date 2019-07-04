Yunanistan'daki Çuha Adası'na yerleşenlere ayda 500 Euro verilecek

Küçük Çuha Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis, "Yerimiz çok güzel. Kışlarımız biraz çetin geçiyor. Adamızı canlandıracak aileler arıyoruz. Birkaç gün önce üç küçük çocuk ailesiyle buraya yerleşti ve adamız bir anda şenlendi. Küçük Çuha'yı yeniden çocuk sesleriyle dolduracak üç genç aile arıyoruz" dedi.