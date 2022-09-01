Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Türkiye açısından da risk arttı

Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları. On gün sonrasında bilinç değişiklikleri konuşmasında algılamasında, oryantasyonda, bu tür bulguların olması tipiktir. Ve eğer müdahale edilmez hızlıca kötü seyredebilir. Ama müdahale için de özel bir ilacı yok. Bunu vurgulamış olalım. Destek tedavisi çok önem taşır tabii" dedi.