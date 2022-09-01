Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Türkiye açısından da risk arttı
Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 123 vaka görüldü. Yunanistan'da vaka sayısının artması Türkiye açısından da riskin arttığını gösteriyor. Ege ve Marmara Batı Bil Virüsü açısından riskli bölgeler...
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü tehlikesi büyüyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan BNV vakaları ve ölümlerinin artış gösterdiği belirtildi. Ülkede bugün 123 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Açıklamada, vakalardan 74'ünün menenjit gibi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarından şikayetçi olduğu, 49'nun ise hafif semptom gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı. Yunanistan'da geçen bir haftada 36 BNV vakası kaydedilmişti.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül hastalığın tespiti için özellikle doktorların şüpheli vakalarda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Ege ve Marmara bölgelerinin Batı Nil virüsü açısından riskli bölgeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, "Bir haftaya kadar uzayan bir kuluçka periyodu sonucunda kişide gene grip benzeri bir tablonun oluşması, halsizlik, ateş, yorgunluk gibi kas ağrıları. On gün sonrasında bilinç değişiklikleri konuşmasında algılamasında, oryantasyonda, bu tür bulguların olması tipiktir. Ve eğer müdahale edilmez hızlıca kötü seyredebilir. Ama müdahale için de özel bir ilacı yok. Bunu vurgulamış olalım. Destek tedavisi çok önem taşır tabii" dedi.