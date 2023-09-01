Yunanistan yangını Türkiye sınırına dayandı! Gökyüzü dumandan görünmüyor!

Yangınlar nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Küplü Beldesi Belediye Başkanı Gökmen Altay, ”Yunanistan’da iki haftadır süren yangınlar güneyden kuzeye doğru ilerleyerek çeşitli noktalarda kendini hissettirdi. Şu anda Kadıdondurma köyümüzün karşısındaki Sofulu beldesine doğru yaklaşmakta. Oradaki insanların Allah yardımcısı olsun. Bu yangının bir an önce Yunanistan hükümeti tarafından söndürülmesini biz de istiyoruz. Çünkü buradaki ormanlar bizlerin de canı ciğeri” dedi.