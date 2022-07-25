Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor
YUNANİSTAN'da 5 gündür devam eden orman yangını, Edirne'ye dayandı. Yangın, Edirne'nin bazı sınır köylerinden çok rahat görülürken bölgedeki vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi.
Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.
Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.
"Gün geçtikçe büyüyor"
Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.
Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.