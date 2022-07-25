BIST 2.517
DOLAR 17,80
EURO 18,15
ALTIN 988,16

Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

YUNANİSTAN'da 5 gündür devam eden orman yangını, Edirne'ye dayandı. Yangın, Edirne'nin bazı sınır köylerinden çok rahat görülürken bölgedeki vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi.

Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

111
Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

211
Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

"Gün geçtikçe büyüyor"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.

311
Yunanistan yangını Edirne'ye dayandı! Sınır köylerinde endişe! Müdahale fayda etmiyor

Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.

411