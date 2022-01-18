Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor
YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde 5 haftadır sürekli devam eden gizemli bir ses duyulduğu iddia edildi
YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde bilimkurgu filmlerine konu olacak bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.
Kentte yaklaşık 5 haftadır duyulan gizemli sesin sırrı çözülemezken Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, insanların çıldırmak üzere olduğunu söyledi.
Genellikle geceleri ortaya çıkan ve sabaha kadar süren gizemli sesin bulunması için Selanik Belediyesi, sivil koruma, günlük yaşam ve acil müdahale ekipleri alarma geçti.
Tüm aramalara rağmen sesin kaynağı bulunamazken kentte yaşayanların büyük bölümünün sesin gerginliği ve yarattığı titreşim nedeniyle uyuyamadığı öğrenildi.