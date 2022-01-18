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Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde 5 haftadır sürekli devam eden gizemli bir ses duyulduğu iddia edildi

Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

YUNANİSTAN'ın Selanik kentinde bilimkurgu filmlerine konu olacak bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. 

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Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

Kentte yaklaşık 5 haftadır duyulan gizemli sesin sırrı çözülemezken Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, insanların çıldırmak üzere olduğunu söyledi.

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Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

Genellikle geceleri ortaya çıkan ve sabaha kadar süren gizemli sesin bulunması için Selanik Belediyesi, sivil koruma, günlük yaşam ve acil müdahale ekipleri alarma geçti.

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Yunanistan Selanik'te derinlerden gelen gizemli ses halkı çıldırtıyor

Tüm aramalara rağmen sesin kaynağı bulunamazken kentte yaşayanların büyük bölümünün sesin gerginliği ve yarattığı titreşim nedeniyle uyuyamadığı öğrenildi.

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