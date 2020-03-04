Yunanistan ölüme terk etti 11 saatlik yaşam mücadelesi

Rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonrası verilen şehitlerin ardından Türkiye, göçmenlere Avrupa kapısının serbest olacağını duyurmasıyla, göçmenler Yunanistan sınırına akın etmeye başlamıştı. Bir çok yoldan geçmeyi deneyen ancak Yunanistan askerleri tarafından silahlı ve acımasız bir tepkiyle karşılaşan göçmenler, bu kez Yunanistan askerleri tarafından denizin ortasında ölüme terk edildi.