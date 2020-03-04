Yunanistan ölüme terk etti 11 saatlik yaşam mücadelesi
Yunanistan askerleri göçmenlere acımasızca davranmaya, onları ölüme terk etmeye devam ediyor. Göçmenler de Yunanistan'a geçmek için her yolu deniyor.
Rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonrası verilen şehitlerin ardından Türkiye, göçmenlere Avrupa kapısının serbest olacağını duyurmasıyla, göçmenler Yunanistan sınırına akın etmeye başlamıştı. Bir çok yoldan geçmeyi deneyen ancak Yunanistan askerleri tarafından silahlı ve acımasız bir tepkiyle karşılaşan göçmenler, bu kez Yunanistan askerleri tarafından denizin ortasında ölüme terk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup kaçak göçmen,Yunanistan Sahil Güvenlik personeli tarafından bot motorları ve yakıtları alındı.
Türk karasularına geçip, telefonla yardım talep eden göçmen grup, 11 saatin sonunda Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Afganistan uyruklu Kebir Muhammedi, yaşadıklarını cep telefonu ile kayda aldı.
kürek çekerek Türk karasularına ulaştıklarını belirten Muhammedi, Alo Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. Kebir Muhammedi, 11 saat sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıp, Ayvacık'a getirildiklerini söyledi.