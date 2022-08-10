Yunanın korkulu rüyası amfibi timi nefes kesti! Göğüsleri kabartan görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri, "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Amfibi timinin gemiye çıkarma yaptığı nefes kesen tatbikattan göğüsleri kabartan görüntüler kayda geçti.
İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da Amfibi Hücum Timleri kuruldu.
Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor.
Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.
Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli amfibi deniz piyadeleri, time katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.