Yunan medyasından haddini aşan kepazelik: Hadi Türkiye'yi bitirelim
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'a destek için Girit'teki Suda Üssü'ne savaş uçağı gönderen, Doğu Akdeniz'de birçok tatbikata katılan BAE ile kurulan ilişkiler, Yunan medyasında utanç verici başlıklarla sunuldu.
Türkiye karşıtı Arap ülkelerini iki hafta önce Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla bir araya getiren Yunanistan, Suudi Arabistan'dan gelen Patriot hamlesinin ardından bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çıkarma yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 ile Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Sergisi NAVDEX 2021'e Yunanistan hem bakan hem de Genelkurmay Başkanı'yla katıldı.
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Libya'dan Suriye'ye neredeyse her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'la bir araya geldi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise yanında kuvvet komutanlarıyla fuarda arz-ı endam etti, BAE ve Bahreyn'li mevkidaşlarıyla buluştuğu fotoğraflar resmi internet sitesinden paylaşıldı.