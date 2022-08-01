BIST 2.656
DOLAR 17,92
EURO 18,42
ALTIN 1.018,52

Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

ISPARTA Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, "su üstü harekatı" eğitimiyle zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı. İşte komandoların nefes kesen eğitiminden objektife yansıyanlar...

Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

156
Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı verdiği başarılı mücadelede en önemli görevlerden birisini de mavi bereli komandolar üstleniyor.

256
Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 aya yakın süren komando kursunun aşamalarından "su üstü harekatı" eğitimini de aldı.

356
Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar

Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında, Eğirdir Gölü'nde uzun bir mesafeyi yüzerek geçen komandolar, hiç beklenmedik bir anda ve hesap edilmeyen noktadan karaya çıkarak hedefleri vurdu.

456