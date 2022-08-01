Yunan baksın da kimle uğraşıyor görsün! Türk komandoları nefes kesti çarpıcı fotoğraflar
ISPARTA Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, "su üstü harekatı" eğitimiyle zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı. İşte komandoların nefes kesen eğitiminden objektife yansıyanlar...
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı verdiği başarılı mücadelede en önemli görevlerden birisini de mavi bereli komandolar üstleniyor.
Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 aya yakın süren komando kursunun aşamalarından "su üstü harekatı" eğitimini de aldı.
Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında, Eğirdir Gölü'nde uzun bir mesafeyi yüzerek geçen komandolar, hiç beklenmedik bir anda ve hesap edilmeyen noktadan karaya çıkarak hedefleri vurdu.