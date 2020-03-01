Yunan askerleri sınıra dayanan göçmenleri gaza boğuyor

Yunan askerinden gazlı müdahale

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı.