Yunan askerleri sınıra dayanan göçmenleri gaza boğuyor
Yunan askerleri sınırı kapatırken, sınırı geçmek isteyen mültecilere yoğun gaz bombası saldırısında bulunup TOMA'larla üzerlerine su sıkıyor. Sınırı geçebilenler ise kamplara alınıyor.
Türkiye'nin sınırı geçip Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere müdahale etmeme kararını ardından Türkiye'den Yunanistan'a geçen Suriyelilerin sayısı 90 bini buldu. Yunan askerleri sınırı kapatırken, sınırı geçmek isteyen mültecilere yoğun gaz bombası saldırısında bulunup TOMA'larla üzerlerine su sıkıyor. Sınırı geçebilenler ise Yunanistan'ın iç kesimlerine doğru yürümeye başladılar.
Yunan askerinden gazlı müdahale
Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı.
Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale, göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.
Edirne'den Yunanistan’a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.