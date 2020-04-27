Yumuşacık sahur poğaçası nasıl yapılır?
Sahurlarınızı şenlendirecek, malzemeleri her evde bulunan, kolayca hazırlayabileceğiniz sucuklu yumuşacık poğaçanın malzeme listesi ve yapılışı sizleri bekliyor!
Malzemeler
Yarım paket yaş maya
1 çay bardağı ılık su
1 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı sıvıyağ
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 7 su bardağı un
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Sosu için;
1 yemek kaşığı salça
1,5 yemek kaşığı sıvıyağ
Karabiber
Pulbiber
Tuz
Kekik
Yarım çay bardağı su
İçi İçin
Sucuk
Kaşar peynir
Üzeri için;
Yumurta sarısı
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Yumuşacık kahvaltı poğaçamız için öncelikle yoğurma kabına yaş maya, ılık su ve şekeri alıp mayayı eritelim.
Ardından ılık süt, sıvı yağ, yoğurt, birinin sarısını üzeri için ayırdığımız yumurtaları, tuz ilave ederek çırpmaya devam edelim.
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Unu da azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.
Üzerine streç film ile kapatıp bir saat hamurumuzu mayalanmaya bırakalım.
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