Yumurtlama dönemi hesaplama en garantili yöntem!

Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır? Çocuk sahibi olmak isteyenler veya bir korunma yöntemi olarak yumurtlama takvimini kullananlar için en kolay ve garantili yumurtlama dönemi hesaplama detaylarını derledik. Yumurtalama dönemi hesaplaması yapmak için öncelikle yumurtlama dönemi nedir, kaç gün sürer, yumurtlama dönemi belirtileri nelerdir sorularının yanıtlarıyla başlamakta fayda var. Haberimizde ayrıca yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı, yumurtlama dönemi reglden kaç gün sonra başlar gibi soruların da yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Hamilelik için doğru zaman diliminin hesaplanması için yumurtlama dönemi bir diğer adıyla ovulasyon döneminin belirlenmesi önem arz eder. Hesaplanacak bu günlere yakın günlerde bulunulan cinsel ilişkiler neticesinde gebelik şansını yakalama ihtimali çok yüksektir. Adet dönemleri düzenli olan bayanlarda yumurtlama adet kanaması başlamadan ortalama 14 gün önce gerçekleşir. Adet dönemi 28 gün süren bir kadında yumurtlama adetinin 14. gününde olur, yani adet kanamasının başladığı ilk günden sayarak 14. güne denk geliyor.