Yumurtlama dönemi hesaplama en garantili yöntem!
Yumurtlama dönemi hesaplamanın detayları ile yumurtlama dönemi kaç gün sürer, belirtileri nelerdir, yumurtlama dönemi adetten kaç gün sonra başlar gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte yumurtlama dönemi hakkında bilmeniz gerekenler ve yumurtlama dönemi hesaplama yönteminin detayları...
Yumurtlama dönemi nasıl hesaplanır? Çocuk sahibi olmak isteyenler veya bir korunma yöntemi olarak yumurtlama takvimini kullananlar için en kolay ve garantili yumurtlama dönemi hesaplama detaylarını derledik. Yumurtalama dönemi hesaplaması yapmak için öncelikle yumurtlama dönemi nedir, kaç gün sürer, yumurtlama dönemi belirtileri nelerdir sorularının yanıtlarıyla başlamakta fayda var. Haberimizde ayrıca yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı, yumurtlama dönemi reglden kaç gün sonra başlar gibi soruların da yanıtlarına ulaşabilirsiniz. Hamilelik için doğru zaman diliminin hesaplanması için yumurtlama dönemi bir diğer adıyla ovulasyon döneminin belirlenmesi önem arz eder. Hesaplanacak bu günlere yakın günlerde bulunulan cinsel ilişkiler neticesinde gebelik şansını yakalama ihtimali çok yüksektir. Adet dönemleri düzenli olan bayanlarda yumurtlama adet kanaması başlamadan ortalama 14 gün önce gerçekleşir. Adet dönemi 28 gün süren bir kadında yumurtlama adetinin 14. gününde olur, yani adet kanamasının başladığı ilk günden sayarak 14. güne denk geliyor.
Hesap edilen bu günden 2–3 gün önce başlayarak 1 hafta boyunca gün aşırı cinsel ilişkide bulunulması halinde hamile kalma şansını oldukça artıracaktır. Bunun dışında adetleri düzenli olarak 30 gün süren bir kadının kanamasının başladığı ilk günden başlayarak 16. günde yumurtlama olacağı hesaplanır. Adet kanamaları düzenli 35 günde bir olan kadınlar da ise yumurtlama günü yaklaşık olarak 21. güne denk gelir. Fakat adetleri düzensiz olan kadınlarda yumurtlama gününü tahmin etmek maalesef zordur. Ama adet kanaması başlamadan önce yaklaşık olarak 14. gün öncesinde yumurtlama oluşur. Unutmayınız ki her gün ilişkiye girilmesi erkekteki sperm sayısını çok azaltacağı için önerilmemektedir. Bu yüzden gebelik isteyen çiftlerin iki günde bir ilişkiye girmeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
Hamilelik, genellikle iki adet dönemi arasında bulunan günlerde gerçekleşen cinsel ilişkiler sonucunda oluşabilmesi yüksek ihtimal olan bir olaydır. Düzenli adet gören kadınların ovulasyon dönemlerinde yaşanacak cinsel ilişkilerin neticesinde gebe kalma oranı yüksek olmasına karşın adet dönemleri düzensiz olan bayanlarda ovulasyon dönemi saptaması net olarak yapılamadığından tam bir tarih hesaplanamamaktadır.
Yumurtlama dönemi dışında hamile kalınır mı? Gebelik durumunun oluşabilmesi için erkekten gelecek sperm ile kadından gelecek bir yumurtanın kesinlikle birleşmesi gerekir. Erkek ve kadından gelmeyen bu üreme hücrelerinin buluşmaması sonucunda gebeliğin gerçekleşmesi imkansızdır. Erkeğin spermi cinsel ilişki sonrasında vajinaya ulaşır, kadının yumurta hücresi de yumurtlama ile yumurtalıktan çıkarak tüp organında birleşir. Tüp’ün içerisinde sperm ve yumurta birleşince yumurtanın döllenerek gebeliğin başlangıcı oluşur. Yumurtlama dönemi dışında ise hamile kalınabilir. Bunun nedeni kadının yumurtlaması ile yumurtalığından salacağı yumurta hücresinin 24 saat yaşayabilmesi.