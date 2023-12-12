Yumurtayı bu şekilde yiyerek 10 günde 5 kilo verin, oturduğunuz yerden yağ yakacaksınız
Fazla kilolar bireyin sağlığını optimum seviyede tutmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle ideal kiloyu korumak ve sağlıklı beslenmek hastalıklardan korunmada en etkilii yöntemlerin başında gelir. İster çırpılmış, ister haşlanmış veya omlet olsun, çoğumuzun kahvaltıda en sevdiği yiyeceklerin başında yumurta geliyor. Ancak 10 gün boyunca yumurtayı bu şekilde yiyerek hızlıca 5 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Fazla kilolar bireyin sağlığını optimum seviyede tutmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu nedenle ideal kiloyu korumak ve sağlıklı beslenmek hastalıklardan korunmada en etkilii yöntemlerin başında gelir. İster çırpılmış, ister haşlanmış veya omlet olsun, çoğumuzun kahvaltıda en sevdiği yiyeceklerin başında yumurta geliyor. Ancak 10 gün boyunca yumurtayı bu şekilde yiyerek hızlıca 5 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?
Bu diyette kalori açığı oluşturmak başlıca hedef kabul ediliyor. Günlük kalori alımını 900 kalorinin altına düşürmenin yanı sıra protein bakımından yüksek ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacak yumurtayı ise üç öğün tüketmeniz öneriliyor.
Diyet, güne üç haşlanmış yumurta (her biri 66 kalori) ve bir fincan şekersiz yeşil çay ile başlamayı öneriyor.
Öğle yemeğinde, bu sefer bir elma (100 kalori) ve yeşil çay ile servis edilen üç yumurtadan oluşan bir porsiyon daha bulunuyor.