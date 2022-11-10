Yumurta fiyatları bir tek ünlü şarkıcıyı sevindirdi! 'Keyfim yerinde mutluyum'
Ticarete atılan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, geçtiğimiz yıl Eskişehir'de tavuk çiftliği kurmuştu. Yumurta fiyatlarının artışı sorulan ünlü şarkıcının yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Sabah, yumurta satışlarından memnun olduğunu dile getirdi.
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah da ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı. Geçen sene Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık bir milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kuran Sabah, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı.
Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, tanesi 5 liraya satılan yumurta işleriyle ilgili de muhabirlere açıklama yaptı.
"Satışlar çok iyi"
Basın mensuplarının “Çiftlik nasıl gidiyor? Satışlar iyi mi?” şeklindeki sorusu üzerine 69 yaşındaki sanatçı, “Her şey yolunda. Satışlar da çok iyi gidiyor. Her şey yolunda.
"Keyfim yerinde"
Fiyatlar çıkıyor, çıkıyor şu an 5 lira tanesi, keyfim yerinde mutluyum.” yanıtını verdi.