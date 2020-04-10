Yumurta benyesi nasıl yapılır işte tarifi!
Fransız mutfağının klasiklerinden olan yumurta benyesi, kahvaltılarda en büyük kurtarıcılarınızdan biri olacak. İşte malzemeleri ve yapılışıyla yumurta benyesi tarifi...
Yumurta ile lezzetlenen tariflerden bir tanesi ile daha karşınızdayız.İşte kahvaltı sofralarınızı şenlendiricek yumurta benyesi tarifi...
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Malzemeler
4 Yumurta
Tuz, Karabiber
1 Su Bardağı Un
1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1/2 Su Bardağı Soda
1 Yumurta Akı
Kızartmak için Sıvıyağ
Kıyılmış Maydanoz
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4 yumurtayı katı kıvamda haşlayıp soyun ve halkalar halinde dilimleyin. Üzerlerine tuz ve karabiber serpin.
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Derin bir kasede 1 su bardagı un, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve yarım su bardağı sodayı karıştırın.
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