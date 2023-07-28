BIST 6.927
DOLAR 26,95
EURO 29,55
ALTIN 1.692,42

Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

|
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

Bursa'da iş yeri sahibi dükkanına giren hırsızı yakaladı. Sert kayaya çarpan hırsız iş yeri sahibinden dakikalarca yumruk yedi.

Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

Bursa’da bir işyeri sahibi dükkanına giren hırsızlık şüphelisini tekme tokat darp etti. Kavgayı ayırmayı gelen arkadaşı da başaralı olmayınca şüpheliye bir darbede kendisinden geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

13
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre işyerine hırsızlık yapmak için giren şüpheli, dükkan sahibi tarafından fark edildi. Şüpheliyi yakalayan işyeri sahibi tuttuğu şüpheliyi yere savurdu.

23
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

Yere savrulan adam tam kaçmaya çalışırken, arka arkaya gelen yumruk darbesiyle ne olduğunu anlayamadı. Durumu gören dükkan sahibinin arkadaşı ise, kavgayı ayırmaya geldi. Fakat ayıramayınca şüpheliye bir tokatta kendisi savurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

33