Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da esnaf yakaladığı hırsızı arkadaşıyla dövdü

Yere savrulan adam tam kaçmaya çalışırken, arka arkaya gelen yumruk darbesiyle ne olduğunu anlayamadı. Durumu gören dükkan sahibinin arkadaşı ise, kavgayı ayırmaya geldi. Fakat ayıramayınca şüpheliye bir tokatta kendisi savurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.