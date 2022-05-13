Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Volkan Severcan, Yalnız Kurt dizisinin yıldızı Cihan Ünal'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Oyuncu Volkan Severcan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.
Severcan, 1989 yılında orkestrasında yer aldığı “Evita” müzikalinde Cihan Ünal’la yaşadığı bir olayı yıllar sonra anlattı.
“Müzikalle turnedeydik" diyen Severcan "İzmir’deyken paramız ödenmedi. Önder Bali’ye gittik, ‘Paranızı almazsanız bu akşam sahneye çıkmayın’ dedi." ifadelerini kullandı.
Severcan "Dışarıda 5 bin kişi bizi izlemek için bekliyordu. Buna rağmen kuliste hazırlanmadığımızı gören ekip, neler olduğunu sordu." şeklinde konuştu.