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Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Volkan Severcan, Yalnız Kurt dizisinin yıldızı Cihan Ünal'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

Oyuncu Volkan Severcan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

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Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

Severcan, 1989 yılında orkestrasında yer aldığı “Evita” müzikalinde Cihan Ünal’la yaşadığı bir olayı yıllar sonra anlattı. 

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Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

“Müzikalle turnedeydik" diyen Severcan "İzmir’deyken paramız ödenmedi. Önder Bali’ye gittik, ‘Paranızı almazsanız bu akşam sahneye çıkmayın’ dedi." ifadelerini kullandı.

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Yumruk atıp yere serdi! Volkan Severcan'dan Cihan Ünal itirafı: Sinirlendim, ilk gördüğümde...

Severcan "Dışarıda 5 bin kişi bizi izlemek için bekliyordu. Buna rağmen kuliste hazırlanmadığımızı gören ekip, neler olduğunu sordu." şeklinde konuştu.

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