Yükselen burçların özellikleri nedir bu yükselen burç?

Yükselen Koç burcu özellikleri: Yükseleni Koç burcu olanlar, hemen fark edilen hareketli ve enerjik insanlardır. Fikirlerini hemen uygulamak isterler. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek onlar için kolaydır. Daima doğruyu kendilerinin bildiğine inanırlar ve başkalarının onların izinden yürümesi gerektiğini düşünürler. Lider olmak başta gelen arzularıdır. Genellikle de bu arzularını başarırlar. Ev, okul ve iş hayatında son derece aktif ve hareketli olurlar. Aceleci özellikleri nedeniyle düşündüklerini hemen uygulamak isterler. Yükseleni Koç olanlar, sürekli yenilik peşinde koşarlar. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömert bir yapıları vardır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olmayı kabul etmezler. Zaman zaman düşünmeden konuşup tepki göstererek şimşekleri üzerlerine çekebilirler. Aşkta tutkulu ve oldukça kıskanç olurlar. Aradıkları insanı bulduklarında sadık, anlayışlı ve sevecen bir eşe dönüşürler. Sevilmek onları hayatta motive eden en büyük etkendir. Fiziksel özellikleri orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verir. Atletik beden, geniş omuzlar göze çarpar. Gözleri ve bakışları etkileri olur.