Yükselen burçların özellikleri nedir bu yükselen burç?
Yükselen burç ne demek, yükselen burçların özellikleri nelerdir sorularına astroloji meraklıları için yanıt verdik. Yükselen burç doğduğunuz anda, güneşin doğuş istikametinde bulunan göksel bölgeye denir. Peki yükselen Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık özellikleri nelerdir? İşte yükselen burçların olumlu ve olumsuz yönleri....
Yükselen burç nedir, yükselen burç nasıl öğrenir soruları astrolojinin en çok merak edilen konularının başında geliyor. Yükselen burç özetlesi doğduğunuz anda, güneşin doğuş istikametinde bulunan göksel bölgeye denilir. Daha basit ve açıklayıcı bir deyim ile; yükselen burç doğduğunuz anda yükselen takım yıldıza verilen astrolojik teknik bir terimdir. Astroloji uzmanlarının çoğunun söylediği gibi yükselen burç sizin için normal burcunuzdan çok daha önemlidir. Peki yükselen Peki yükselen Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık özellikleri nelerdir? İşte burç burç yükselen özellikleri...
Yükselen Koç burcu özellikleri: Yükseleni Koç burcu olanlar, hemen fark edilen hareketli ve enerjik insanlardır. Fikirlerini hemen uygulamak isterler. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek onlar için kolaydır. Daima doğruyu kendilerinin bildiğine inanırlar ve başkalarının onların izinden yürümesi gerektiğini düşünürler. Lider olmak başta gelen arzularıdır. Genellikle de bu arzularını başarırlar. Ev, okul ve iş hayatında son derece aktif ve hareketli olurlar. Aceleci özellikleri nedeniyle düşündüklerini hemen uygulamak isterler. Yükseleni Koç olanlar, sürekli yenilik peşinde koşarlar. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömert bir yapıları vardır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olmayı kabul etmezler. Zaman zaman düşünmeden konuşup tepki göstererek şimşekleri üzerlerine çekebilirler. Aşkta tutkulu ve oldukça kıskanç olurlar. Aradıkları insanı bulduklarında sadık, anlayışlı ve sevecen bir eşe dönüşürler. Sevilmek onları hayatta motive eden en büyük etkendir. Fiziksel özellikleri orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verir. Atletik beden, geniş omuzlar göze çarpar. Gözleri ve bakışları etkileri olur.
Yükselen Boğa burcu özellikleri: Yükseleni Koç burcu olanlar, hemen fark edilen hareketli ve enerjik insanlardır. Fikirlerini hemen uygulamak isterler. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek onlar için kolaydır. Daima doğruyu kendilerinin bildiğine inanırlar ve başkalarının onların izinden yürümesi gerektiğini düşünürler. Lider olmak başta gelen arzularıdır. Genellikle de bu arzularını başarırlar. Ev, okul ve iş hayatında son derece aktif ve hareketli olurlar. Aceleci özellikleri nedeniyle düşündüklerini hemen uygulamak isterler. Yükseleni Koç olanlar, sürekli yenilik peşinde koşarlar. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömert bir yapıları vardır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olmayı kabul etmezler. Zaman zaman düşünmeden konuşup tepki göstererek şimşekleri üzerlerine çekebilirler. Aşkta tutkulu ve oldukça kıskanç olurlar. Aradıkları insanı bulduklarında sadık, anlayışlı ve sevecen bir eşe dönüşürler. Sevilmek onları hayatta motive eden en büyük etkendir. Fiziksel özellikleri orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verir. Atletik beden, geniş omuzlar göze çarpar. Gözleri ve bakışları etkileri olur.
Yükselen İkizler burcu özellikleri: Yükseleni Koç burcu olanlar, hemen fark edilen hareketli ve enerjik insanlardır. Fikirlerini hemen uygulamak isterler. Bir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek onlar için kolaydır. Daima doğruyu kendilerinin bildiğine inanırlar ve başkalarının onların izinden yürümesi gerektiğini düşünürler. Lider olmak başta gelen arzularıdır. Genellikle de bu arzularını başarırlar. Ev, okul ve iş hayatında son derece aktif ve hareketli olurlar. Aceleci özellikleri nedeniyle düşündüklerini hemen uygulamak isterler. Yükseleni Koç olanlar, sürekli yenilik peşinde koşarlar. Neşeli, canlı, hayat dolu ve cömert bir yapıları vardır. Hasta olmaktan hoşlanmaz ve hasta olmayı kabul etmezler. Zaman zaman düşünmeden konuşup tepki göstererek şimşekleri üzerlerine çekebilirler. Aşkta tutkulu ve oldukça kıskanç olurlar. Aradıkları insanı bulduklarında sadık, anlayışlı ve sevecen bir eşe dönüşürler. Sevilmek onları hayatta motive eden en büyük etkendir. Fiziksel özellikleri orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verir. Atletik beden, geniş omuzlar göze çarpar. Gözleri ve bakışları etkileri olur.