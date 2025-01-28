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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın cezaevi yönetimine yaptığı başvuru dikkat çekti. Ayrıca anne Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. 

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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık cezaevine gönderilirken tüm suçlamaları reddeden anne Yüksel Güran'ın talebi dikkat çekti. 

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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEK İSTİYOR 
Anne Yüksel Güran'ın tutuksuz yargılanması talebine mahkeme red yanıtı verirken Güran'ın cezaevi yönetimine okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. 

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Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...

Öte yandan anne Güran'ın rüyasında Narin'i görebilmek için günlerini uyuyarak geçirdiği öğrenildi. 

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