Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin'i görebilmek için...
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın cezaevi yönetimine yaptığı başvuru dikkat çekti. Ayrıca anne Güran'ın Narin'i rüyasında görebilmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu.
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 3 sanık cezaevine gönderilirken tüm suçlamaları reddeden anne Yüksel Güran'ın talebi dikkat çekti.
OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEK İSTİYOR
Anne Yüksel Güran'ın tutuksuz yargılanması talebine mahkeme red yanıtı verirken Güran'ın cezaevi yönetimine okuma-yazma öğrenmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
Öte yandan anne Güran'ın rüyasında Narin'i görebilmek için günlerini uyuyarak geçirdiği öğrenildi.