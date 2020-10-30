Yüksekovalı genç fabrika kurdu! ABD ve Almanya'dan sipariş yağıyor

ABD için 150 bin, Almanya için de 12 milyon maske siparişi alan İşleyen, ilerleyen süreçte 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Soner İşleyen, “İstanbul’a gittiğimde çocuk yaşta ne iş yapalım diye düşünürken tekstil sektörünü seçtik. Çırak olarak bir tekstilde işe başladık. 4 ve 5 ay içersinde çalışarak çıraklık dönemimizi atlattık." dedi.