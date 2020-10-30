Yüksekovalı genç fabrika kurdu! ABD ve Almanya'dan sipariş yağıyor
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde genç iş adamı Soner İşleyen tarafından kurulan ve 120 kişinin istihdam edildiği fabrikaya ABD ve Almanya'dan sipariş yağıyor.
Küçük yaşlarda Yüksekova ilçesinden İstanbul’a giderek tekstil fabrikalarında çalışan Yüksekovalı Soner İşleyen, memleketine dönerek kendi fabrikasını kurdu. İpekyolu Caddesi üzerinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine tekstil fabrikası kuran İşleyen, ilk etapta 120 kişiyi istihdam ederek üretime başladı.
Dünya geneli başlayan korona virüs salgınından ötürü fabrikada çalışan 120 kişiyle bugüne kadar 3 milyon maske yapmayı başaran İşleyen, aynı zamanda kadınlar için de ekmek kapısı oldu.
ABD için 150 bin, Almanya için de 12 milyon maske siparişi alan İşleyen, ilerleyen süreçte 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Soner İşleyen, “İstanbul’a gittiğimde çocuk yaşta ne iş yapalım diye düşünürken tekstil sektörünü seçtik. Çırak olarak bir tekstilde işe başladık. 4 ve 5 ay içersinde çalışarak çıraklık dönemimizi atlattık." dedi.
İşleyen bu işe birkaç makine ile başladığını belirtip "Usta olduk, makineyi öğrendik, terziciliği öğrendik, dikişi öğrendik, ürünün kalitesini öğrendik. Kısa sürede ustalarımızdan çok şey öğrendik. Daha sonra kendi işimizi nasıl yaparız düşüncesine başladık. 3 ve 4 makineyle işimize başladık." diye konuştu.