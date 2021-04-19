Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar ürkütüyor! Sanki Brezilya’nın 'Yılan Adası'

Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, “Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var.