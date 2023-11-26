Yüksek sesten ceza yiyen sürücü 'ses olunca iyi oluyor' dedi jandarmanın çayını içip yoluna devam etti

İşlemler sırasında gazetecilerin “Neden yüksek sesle dinliyorsun?” sorusuna, “Abi arabanın içinde bir ben duyuyorum diye” diye cevap verirken, “Daha mı iyi oluyor yüksek sesle dinleyince?” sorusuna ise “Ses olunca iyi oluyor da, ne yapalım hayırlısı olsun, bir daha dikkat ederiz” diye cevap verdi.