'Yüklerimden kurtuldum' diyen Berdan Mardini yeni işini açıkladı! Çinlilerden teklif aldı

Yelliler ise " Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi." açıklamasını yapmıştı.