'Yüklerimden kurtuldum' diyen Berdan Mardini yeni işini açıkladı! Çinlilerden teklif aldı
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile on yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini, hayatına dair ciddi kararlar aldığını açıkladı.
Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Şarkıcının avukatının yapılan açıklamada, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti.
Mardini'nin eski eşi ve iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in adı kısa süre sonra 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.
Yelliler ise " Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi." açıklamasını yapmıştı.
Bu itiraf kısa sürede gündem olurken, Berdan Mardini "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" mesajını paylaşmıştı.