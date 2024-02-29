Yuh artık! Bakkal görünümlü depoda kanser ilacı satarken yakalandılar! İfadesinde enflasyonu suçladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdal B.’nin eşi Hicran B. üzerine ilaç satış ve dağıtım şirketi kurup usulsüz yollar ile kanser, insülin, antibiyotik, alerji ilaçlarını temin ettiğini belirledi. Polis, bu ilaçların yurt dışına satıldığını da tespit etti. Çiftin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanı görünümlü deposuna ekipler operasyon düzenledi.