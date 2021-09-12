Yuh artık! 5 kişiye can oldu 'ölen eşinizin borcu vardı’ yalanıyla dolandırılmak istendi
KOCAELİ'Nde beyin kanaması geçiren avukat Nurfer Akgül'ün (38) organları, 5 hastayı hayata bağladı. Nurfer Akgül’ün cenazesinden bir gün sonra sabıka dosyası kabarık bir dolandırıcı, Akgül'ün kendisi gibi hukukçu ve akademisyen olan eşini ölen eşi üzerinden yalan söyleyerek dolandırmaya çalıştı.
Nurfer Akgül 30 Ağustos günü arkadaşı ve çocuklarıyla birlikte Kocaeli’den Ankara’ya giderken Bolu’da rahatsızlandı. Bilinci kapanmadan önce otomobili durduran Nurfer Akgül’ün ambulansla hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. İki gün sonra da yoğun bakımda hayatını kaybetti. Nurfer Akgül'ün kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreği alınarak, 5 hastaya nakledilmek üzere farklı illere gönderildi. Yaşananlar gazetelere de yansıdı.
Cenazeden bir gün sonra dolandırıcı aradı
Cenazeden bir gün sonra Nurfer Akgül’ün ablası Ayfer Ugış’ın telefonunu arayan bir kişi, “Ben Nurfer Hanım’ın müvekkiliyim. İyi biriydi. Başınız sağ olsun. Biz kendisiyle 25 Ağustos’ta görüştük. Ona elden 5 bin lira verdim. Artık avukatlığımı yapamayacağı için de parayı geri istiyorum. Bizim helalleşmemiz lazım” dedi. Ayfer Ugış da durumu Nurfer Akgül’ün eşi Alper Akgül’e iletti.
Parayı alamayınca ölen kadın adına hesap açıp...
Alper Akgül bir avukat arkadaşına numarayı arattı ancak karşıdaki kişi çok fazla soru sorulunca küfür etmeye başladı. Alper Akgül yaptığı araştırmada, kendisini arayan kişinin Bağcılar’da ikamet eden Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Mehmet Y.’nin 103 suçtan poliste kaydı vardı. Parayı alamayan dolandırıcı bu kez de Nurfer Akgül’ün sosyal medyadaki fotoğraflarını kullanarak sahte bir Facebook profili açtı ve ahlaksız şeyler yazdı.
Bizim elimiz kolumuz uzun herkese ulaşırız!
Alper Akgül eşinin mevlidinin okunduğu önceki gün Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Mehmet Y. hakkında şikâyetçi oldu. Alper Akgül yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşimin organları nakledildiğinde gazeteciler eşimin ablasıyla röportaj yaptı. Haber yayınlandıktan sonra eşimin ablasını arayan bir kişi bizi dolandırmaya çalıştı. Numaramı nereden buldun diyor ablası, şahıs ‘Bizim elimiz kolumuz uzun, herkese ulaşırız’ diyor."