Yuh artık! 5 kişiye can oldu 'ölen eşinizin borcu vardı’ yalanıyla dolandırılmak istendi

Parayı alamayınca ölen kadın adına hesap açıp...

Alper Akgül bir avukat arkadaşına numarayı arattı ancak karşıdaki kişi çok fazla soru sorulunca küfür etmeye başladı. Alper Akgül yaptığı araştırmada, kendisini arayan kişinin Bağcılar’da ikamet eden Mehmet Y. olduğunu tespit etti. Mehmet Y.’nin 103 suçtan poliste kaydı vardı. Parayı alamayan dolandırıcı bu kez de Nurfer Akgül’ün sosyal medyadaki fotoğraflarını kullanarak sahte bir Facebook profili açtı ve ahlaksız şeyler yazdı.