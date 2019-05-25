Yücel Yamaç'ın eline düşüyor! Çukur sezon finali tanıtımı yayınlandı
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı.
Çukur dizisinin merakla beklene sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 69. yeni bölüm fragmanında, Aliço, Akşın ve Sena'yı öldüren Yücel sonunda Yamaç'ın eline düşüyor. Yücel'i bir depoya kapatarak bağlayan Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle ortalığı ateşe veriyor. Yücel alevler içinde kalıyor.
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar.
Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.
Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.