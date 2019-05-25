Yücel Yamaç'ın eline düşüyor! Çukur sezon finali tanıtımı yayınlandı

Çukur dizisinin merakla beklene sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 69. yeni bölüm fragmanında, Aliço, Akşın ve Sena'yı öldüren Yücel sonunda Yamaç'ın eline düşüyor. Yücel'i bir depoya kapatarak bağlayan Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle ortalığı ateşe veriyor. Yücel alevler içinde kalıyor.