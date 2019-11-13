YTB'den Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde ülkemizin sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun arttırılmasına yönelik faaliyetlerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olarak katkı sunuyor.

Bu kapsamda "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları"kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir programı hayata geçirdi.