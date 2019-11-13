YTB'den Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde düzenlediği faaliyetlerle ülkemizin sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun arttırılmasına katkı sağlıyor.
Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatlarıyla güven ortamının sağlandığı bölgelerde ülkemizin sosyal hayatın normalleşmesi ve toplumsal huzurun arttırılmasına yönelik faaliyetlerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olarak katkı sunuyor.
Bu kapsamda "Suriye Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları"kapsamında Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Azez’de 4 gün sürecek bir programı hayata geçirdi.
Büyük bir etkinlik tırı içerisinde Hacivat ve Karagöz’den Rafadan Tayfa’ya, müzik diletilerinden yarışmalı oyunlara çocuklara yönelik içerikler barındıran program ilk olarak 11 Kasım’da Cerablus’ta, 12 Kasım’da da Çobanbey’de gerçekleştirildi.
Programa özellikle yetimhanelerde kalan çocukların katılımı destekleniyor.
Programla bölgede yaşayan çocuk yaştaki soydaşlarımız başta olmak üzere bölgedeki tüm çocukların ve genç kuşakların ortak kültürel değerlere aşinalığının arttırılması; savaş sonrası travmanın küçük yaş grupları nezdinde azaltılması amaçlanıyor.