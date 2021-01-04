Yozgat'ta kesilen ağacın gövdesinde gördü şaşırdı! "Ay yıldız” figürü çıktığını iddia ediyor
YOZGAT'ta odun ve ağaç doğramacılığı yapan Duran İlbay, odunluk için getirdiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktığını iddia etti.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Tepedoğan Köyü’nden kestiği ağaçları Boğazlıyan’ın Sırçalı Kasabasındaki işyerine doğramak için getiren Duran İlbay, bir kayısı ağacı içerisinde Türk Bayrağını andıran ay yıldızlı figürü fark etti.
Satın alma teklifi geldi: Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İlbay’ı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirtti.
Fuat Oktay'a hediye etmek istiyor: Ağacın içindeki ay yıldız figürünü görünce duygulandığını aktaran İlbay ise ağacı temizleyip vernikleyerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a hediye etmek istediğini söyledi.
"Çok duygulandım"
Sırçalı kasabasında ağaç doğrama işiyle uğraştıklarını söyleyen İlbay, “Ağaç doğrama işi yaparken Mehmet isimli arkadaşım yanına gelmemi istedi. Yanına gittiğimde ağaçlara dikkatlice bakmamı istedi. İlgimi çeken bir şeyin olup olmadığını sordu. Daha sonra doğramış olduğumuz kayısı ağacının üzerinde ay yıldız olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Biz de bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık” dedi.