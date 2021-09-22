Yozgat'ta iş yeri kapanınca bu işe başladı! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor: Devlet destekledi
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.
İlçede 3 yıl önce çalıştığı iş yeri kapanan Erol Yeşilyurt (37), kendi işini kurmak için araştırma yaptı. Yeşilyurt, Hazırladığı projeyle KOSGEB İl Müdürlüğünden makine ekipman desteği aldı.
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Yeşilyurt, atık araç lastik parçalarından el arabası lastiği üretmek üzere imalathane kurdu.
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Hurda lastik parçalarıyla yılda 60 bin el arabası lastiği imal eden Yeşilyurt, çevreye de katkı sağlıyor.
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Yeşilyurt, ürünleri iç piyasaya sattığını, bazı firmaların da bunları alıp ihraç ettiğini söyledi.
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