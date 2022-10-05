Yozgat'ta doğal gaz patladı! 2 katlı ev çöktü görüntüler feci
Anadolu Ajansı
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YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü. Feci olayda anne yaralandı enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı. İşte olay yerinden görüntüler...
Yerköy'de 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı kurtarılan anne hastaneye sevk edilirken enkazda kalan çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
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