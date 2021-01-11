YouTube'ta o kanallar kapanacak işte yeni telif politikası
YouTube, telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdı. Yeni karara göre, 90 gün içerisinde 3 kez telif ihlali alan kanallar kapatılacak.
ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın video servisi Google, yayıncıları yakından ilgilendiren bir karar aldı.
Business Insider'da yer alan habere göre, YouTube telif ihlalleri konusundaki kurallarını katılaştırdığını duyurdu.
Söz konusu açıklamaya göre, 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak.
Yeni kurallar çerçevesince bir kanal, ihlâl uyarısı alırsa bir hafta boyunca herhangi bir video yükleyemeyecek.
Aynı kanal 90 gün içerisinde ikinci ihlal uyarısını alması durumunda iki hafta boyunca YouTube üzerinden hiçbir video paylaşamayacak.