YouTuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi işte nikahtan kareler
Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile evlendi. Çiftin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı
YouTuber Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene nişanlanan çift, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.
25 yaşındaki Orkun Işıtmak, geçtiğimiz sene mart ayında nişan töreninden kareleri, "Lütfen nazar değmesin. 'Bu YouTuber, buna bir şey olmaz' deyip, kahveme acı biber koydular..." ifadeleriyle paylaşmıştı.
Merve Yorgancılar: Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü bitiren Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır.